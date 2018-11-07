Власти Карелии назвали самые популярные меры поддержки у бизнеса

Заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов назвал меры поддержки предпринимателей, которые пользовались наибольшим и наименьшим спросом.

"Наиболее эффективной из всех мер, которые мы приняли, явилась мера по компенсации затрат на приобретение оборудования. И мы видим, что сегодня количество заявок от субъектов бизнеса намного превышает тот объем средств бюджета, который мы под эту меру поддержки заложили. Кроме этого, очень большой популярностью пользуется такая мера поддержки, как компенсация затрат на строительство, реконструкцию гостиниц, домов. Мы также видим, что заявок достаточно много",- сказал Дмитрий Родионов корреспонденту "Вестей Карелии" на форуме "Бизнес-неделя республики Карелия-2018".

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