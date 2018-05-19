Власти Карелии назвали "организованным прудом" затопившую жителей Чалны лужу

Жители поселка Чална пожаловались региональным властям на масштабное подтопление жилья и получили неожиданный ответ от чиновников.

Жители улицы Светлая в поселке Чална не первый год весной и осенью жалуются на то, что их участки и многоквартирные дома затапливает, сообщает пряжинская газета "Наша жизнь".

По данным жителей поселка, огромная лужа разливается по улице и местным огородам. В подтопленном районе располагаются как купленные участки, так и квартиры, полученные по программе переселения из аварийного жилья.

Хозяева квартир жалуются, что вода стоит в подвалах, в квартирах чувствуется сырость, появляется плесень. Жители частных домов сами откачивают воду со своих участков.

Обращение с жалобой люди направили в Минстрой и лично Артуру Парфенчикову.

В Минстрое Карелии жителям Чалны ответили, что большая лужа, которой все недовольны, на самом деле является "организованным прудом".

"30 августа 2017 года была организована выездная комиссия, которая осмотрела подтопленные дома № 10, 12, 18 по улице Светлой. Установлено, что подтопление отсутствует, а имеет место образование организованного пруда на площади 700 кв. м по краям границ земельных участков домов № 10 и 12. На указанной площади пруда произрастают деревья и кустарники... Перед строительством многоквартирных домов территория была обследована, ее отнесли к заболоченной местности с высоким уровнем грунтовых вод", — сообщается в ответе республиканского министерства.

"Ответ Минстроя несколько удивил,- заявляет председатель Совета депутатов Чалнинского поселения Оксана Ерюшкина.- Оказалось, что это "организованный пруд", по краям которого произрастают кустарники и деревья. Если это действительно так, то надо уточнить, кто является "организатором" пруда (обозначен ли он в проекте, так как до строительства новых домов на этом месте его не было) и каким образом осуществляется уход. Думаю, жителям было бы приятно отдохнуть на скамейке в парке, где находится пруд. Но вот вопрос: пруд ли это?".

Специалисты Минстроя порекомендовали жителям Чалны самостоятельно провести мелиорацию: очистить и углубить канавы, а также отсыпать свои участки.