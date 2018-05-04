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Новости. Экономика
12:45, 04 Мая 2018

Власти Карелии не смогли создать комфортные условия для развития малого бизнеса

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Карелия вошла в число самых неблагополучных регионов СЗФО и, в целом, России по созданию комфортных условий для ведения малого бизнеса по итогам 2013-2017 годов.

Об этом говорят опубликованные Росстатом показатели для мониторинга эффективности деятельности органов власти регионов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

В статистике Росстата учтены 15 основных показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ. По ряду показателей Карелия выглядит более благополучно, чем другие регионы, но, в основном, республика занимает нижние позиции рейтинга.

Один из основных показателей – темпы роста количества субъектов малого и среднего бизнеса. В Карелии в 2017 году их число выросло на 13,9% по сравнению с 2016 годом.

По этому показателю республика заняла пятое место среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Почему отстает Карелия от других регионов по поддержке малого предпринимательства, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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