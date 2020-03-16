Власти Карелии обещают ликвидировать дефицит масок от коронавируса

Правительство республики заявляет о скорой поставке медицинских масок в регион.

Проблема с нехваткой масок, способных защитить от вируса существуют, однако региональные власти намерены погасить дефицит средств защиты.



Об этом заявил заместитель председателя правительства Карелии по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорь Корсаков на брифинге в правительстве.



"Проблема существует, конечно, по всей стране. Но я должен вам сказать, что сегодня мы поработали с УФСИН. В ближайшую неделю нам будет поставлена первая партия - около 10 тысяч масок. И на следующей неделе, сегодня мы проговаривали, наш " Карелфарм" закупает 200 тысяч масок. Они будут, по предварительным данным, доставлены на следующей неделе", - заявил Корсаков.