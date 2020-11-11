Власти Карелии обещают построить в Суоярви котельную за 11 млн рублей

Новая котельная будет отапливать целый микрорайон, детский сад и школу, сообщили в правительстве республики.

Во время рабочей поездки в Суоярвский район глава Карелии проверил ход отопительного сезона. Артур Парфенчиков провел встречу с руководством ГУП "КарелКоммунЭнерго", в чьем ведении находится котельная в микрорайоне Кайпа в Суоярви.

Глава республики осмотрел место под установку блочно-модульной котельной, куда в декабре этого года поставят новое оборудование. Котельная будет отапливать целый микрорайон, детский сад и школу. Финансирование строительства идет по инвестиционной программе за счет бюджета республики, его стоимость составляет более 11 млн рублей. Такое решение было принято из-за большого количества жалоб на качество отопления в микрорайоне, сообщили в правительстве региона.

Напомним, в феврале этого года особый режим вводили в Суоярви из-за отсутствия запаса топлива.