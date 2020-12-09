Власти Карелии обещают вмешаться в ситуацию в Прионежье после информации о масштабных вырубках

Чиновники карельского правительства намерены провести встречу с местной властью Прионежья и руководством предприятия ДОК "Калевала" из-за появившихся публикаций о масштабных лесных вырубках.

Завтра, 11 декабря, заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин, исполнительный директор ООО "ДОК "Калевала" Валерий Пучков, представители министерства национальной и региональной политики Карелии встретятся с депутатами, главой Прионежского района Вадимом Сухаревым и главами трех поселений: Шелтозерского, Рыборецкого, Шокшинского. Об этом информирует Минприроды Карелии.

Встреча состоится после появления в СМИ информации о сносе деревьев в Прионежье. Вырубки вызвали возмущение местных жителей.

"Из-за ряда публикаций в СМИ о вырубке леса на территории Шелтозерского, Рыборецкого, Шокшинского участковых лесничеств принято решение о встрече на территории Шелтозерского сельского поселения представителей власти с депутатами, главой района и главами сельских поселений", - заявили в Минприроды.

Напомним, ранее житель Карелии Вадим Карабинский, обустраивающий родовое поместье, записал обращение к президенту России Владимиру Путину. Он заявил главе государства, что лес вокруг его населенного пункта рубят, не выполняя должных работ по его восстановлению. Карабинский считает, что лесные вырубки нарушают права коренных народов, проживающих на этой территории.