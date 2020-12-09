Житель Карелии обратился к Путину с жалобой на вырубку леса в Прионежье (ВИДЕО)

Вадим Карабинский, обустраивающий родовое поместье в Карелии, заявил президенту России Владимиру Путину, что лес вокруг его населенного пункта рубят, не выполняя должных работ по его восстановлению.

Вадим Карабинский разместил в соцсети ролик с обращением к Владимиру Путину. Он заявил, что живет в деревне Залесье, расположенной в Прионежском районе. Карабинский пожаловался президенту на снос деервьев вблизи его населенного пункта. Автор ролика просит проверить законность передачи леса в аренду компании "ДОК Калевала".

"Лес вокруг нас сдали в аренду ДОК "Калевала". Сдали на 50 лет. Сдали без согласования с местным населением, без уведомления местного населения и без согласования с местной администрацией. И только после факта сдачи в аренду местной администрации предложили: выскажите свое мнение по этому поводу", - заявил Вадим Карабинский.

Карабинский считает, что лесные вырубки нарушают права коренных народов, проживающих на этой территории.

"Разрушаются места, в которых эта малая народность - вепсы - здесь проживает и хозяйствует. Лес имеет огромное значение в жизни вепсов, потому что грибы, ягоды, рыба, зверь являются неотъемлемой частью образа жизни вепсов. Для нас это катастрофа", - пояснил он.

Автор обращения показал участок, где раньше был лес, но затем он был срублен, после чего не был восстановлен.

"Здесь, во-первых, вырубили лес. Вся деревня сейчас представляет (собой) в основном поля. А раньше это были леса. Здесь собирали ягоды, грибы. Здесь все было замечательно. было прекрасное озеро, были песчаные пляжи, на которых можно было отдыхать, наслаждаться жизнью", - говорит в тексте обращения Карабинский.

Вадим Карабинский потребовал вмешательства прокуратуры с целью проверки законности решения о передаче земли вблизи деревни Залесье арендаторам.

"Мы просим прокуратуру рассмотреть законность передачи в аренду лесов вокруг. Если же по какой-то причине признают, что это все абсолютно законно, то хотя бы отодвиньте границы на три километра от населенных пунктов, чтобы мы могли продолжать здесь жить и вести хозяйственную деятельность", - сказал автор обращения к президенту страны.