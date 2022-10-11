Власти Карелии объяснили, почему один из районов Петрозаводска остался без кабельного ТВ

Перебои в оказании услуги кабельного ТВ на Ключевой обусловлены аварией на линиях телекомпании «Телетория», сообщили в Минтрансе Карелии.

Перебои в оказании услуги кабельного телевидения в петрозаводском районе Ключевая обусловлены аварией на линиях связи телекомпании и «Телетория», расположенных в кабельных каналах ПАО «Ростелеком», рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе республиканского министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи.



«Учитывая имеющуюся значительную задолженность по арендной плате за использование кабельных канализаций ПАО «Ростелеком», выполнение телекомпаниями ремонтных работ на линиях связи не представляется возможным», - рассказали нашему изданию.



В министерстве отметили, что долги «Телетория» копила на протяжении нескольких лет и рекомендовали выбрать альтернативного оператора цифрового телевидения.



Ранее компания «Телетория» рассказала в своем паблике о том, что 26 октября произошла авария на сетях кабельного вещания. Компания принимает меры по восстановлению подачи сигнала. Однако доступ к оборудованию ограничен действиями ПАО «Ростелеком».