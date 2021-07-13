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Корсаков гарантировал строительство новой поликлиники в Петрозаводске к 2025 году

Новости. Общество
14:47, 14 Июля 2021
фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA

Новая поликлиника в петрозаводском микрорайоне Кукковка будет построена в 2025 году.

Об этом заявил сегодня на совещании правительства вице-премьер Игорь Корсаков.

По его словам, в конце текущего — начале следующего года начнется проектирование. Ожидается, что поликлиника будет рассчитана на 800 посещений в смену.

«В данной части города хорошая современная поликлиника гарантированно будет построена», — заверил Корсаков.

Почему он так в этом уверен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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врунофф
2021-07-14 15:10:40
Хорошая работа у внутреннего политика - обещать и давать гарантии глубинному народу :)
Гость
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