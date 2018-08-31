Власти Карелии обнаружили в Приладожье нелегальный турбизнес

Министерство экономического развития Карелии и власти районов Приладожья провели инвентаризацию туристических объектов на территориях этих районов с целью выявления фактов нелегального ведения бизнеса.

"В ходе ревизии установлен ряд нарушений в части определения правового и налогового статуса объектов, выявлены незарегистрированные места туристического пребывания, нецелевое использование земельных участков под объектами, а также туристические объекты, построенные на землях сельскохозяйственного назначения", - сообщила пресс-служба министерства.

Что по данным нарушениям сказал премьер-министр по вопросам экономики Дмитрий Родионов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".