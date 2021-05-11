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Власти Карелии освободили от аварийного жилья 115 гектаров земли

Новости. Общество
10:34, 12 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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В дальнейшем планируется использовать освободившиеся земли для строительства, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в республике продолжается масштабная работа по освобождению населённых пунктов от ветхих и аварийных зданий, проводится инвентаризация, чтобы в дальнейшем использовать освободившиеся земли для строительства.

"На сегодня уже выявлено и внесено в реестр 806 таких объектов – они занимают в общей сложности около 115 гектаров земли. Это огромный резерв! И важно грамотно им распорядиться", - отметил Артур Парфенчиков.

Так, за 2020 и 2021 год в Карелии снесли 61 аварийный объект.

Парфенчиков посоветовал руководителям районов активизировать работу по сносу аварийного жилья, в том числе с собственниками, которые должны либо привести здания в надлежащее состояние, либо снести.

"Кроме того, местные власти уже сейчас должны проанализировать потребности каждого населённого пункта, где освобождается земля, и определить, под какие цели ее важнее всего предоставить. Это могут быть многоквартирные дома, индивидуальное жилищное строительство, инвестиционные проекты или социальные объекты", - сказал глава Карелии.

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