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Власти Карелии отказались от планов по размещению в поселке Пиндуши линии сортировки мусора

Новости. Общество
15:26, 08 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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Жители Пиндуш отстояли поселок от мусоросортировки, а власти Карелии вынуждены искать для мусоросортировочной линии новые площадки.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии объявило об отказе от размещения в поселке Пиндуши Медвежьегорского района мусоросортировочной линии, против которой выступили местные жители. Как сообщили в министерстве, республиканские власти предложат новые площадки компании "Эко парк", которая планировала открыть мусоросортировку в Пиндушах. В качестве вариантов размещения этой линии в карельском Минприроды рассматривают Прионежский и Медвежьегорский районы.

Подробности читайте далее.

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