Власти Карелии отказались платить за ликвидацию свалки

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии отказалось компенсировать расходы ООО "Автоспецтранс" по ликвидации несанкционированной свалки в лесном массиве, в результате дело дошло до суда.

"Автоспецтранс" оплатил работу подрядчика по ликвидации свалки твердых коммунальных отходов на лесном участке площадью 1,6 га в Медвежьегорском районе.

По мнению компании, эти затраты должно компенсировать министерство природных ресурсов и экологии.

Минприроды заявило, что ликвидация несанкционированных свалок не относится к его полномочиям, но суд посчитал иначе.

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