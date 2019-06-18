Власти Карелии отказались платить за ликвидацию свалки

Новости по теме
Загрузка...
Министерство природных ресурсов и экологии Карелии отказалось компенсировать расходы ООО "Автоспецтранс" по ликвидации несанкционированной свалки в лесном массиве, в результате дело дошло до суда.
"Автоспецтранс" оплатил работу подрядчика по ликвидации свалки твердых коммунальных отходов на лесном участке площадью 1,6 га в Медвежьегорском районе.
По мнению компании, эти затраты должно компенсировать министерство природных ресурсов и экологии.
Минприроды заявило, что ликвидация несанкционированных свалок не относится к его полномочиям, но суд посчитал иначе.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.06.2019, 06:40
16.06.2019, 09:01
16.06.2019, 17:57
17.06.2019, 07:15
15.06.2019, 09:00
Аналитика
17.06.2019 15:23
Обществоведение
Почетный гражданин карельской столицы выступил против планов мэрии установить стелу "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы".
17.06.2019 13:37
17.06.2019 11:24
17.06.2019 09:37
14.06.2019 14:28
Чтиво
13.06.2019 10:56
Личное мнение
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
11.06.2019 14:31
10.06.2019 15:50
10.06.2019 09:39
Медиа
16.06.2019 17:58
Опрос
Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?
Комментарии