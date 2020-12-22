Власти Карелии оценили повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи в 3,3 миллиарда

Накануне Нового года республиканское правительство утвердило региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 – 2025 годы.

Как указано в документе, он нацелен на обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах республики с численностью населения до 50 тысяч человек. При этом во главу угла карельские чиновники намерены поставить приоритет интересов пациента и соблюдение гражданских прав, что в ситуации нынешнего обвала, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, выглядит как очередная сказка о светлом будущем.

На достижение поставленных целей республиканские власти собираются потратить более 3,3 миллиарда рублей, из которых почти всю сумму составят средства федерального бюджета. Из карельской казны на реализацию мероприятий программы планируется направить всего около 75 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на строительство и капитальный ремонт учреждений здравоохранения, оснащение их лечебно-диагностическим оборудованием и санитарным транспортом.

О том, какие новые медицинские учреждения появятся в республике, читайте в рубрике "Капитал".