Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы

Землю получила фирма из Петрозаводска под строительство «объекта социально-культурного назначения».

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился передать в аренду фирме «Лест» пять земельных участков в районе деревни Ялгуба в Прионежье. Согласно губернаторскому распоряжению, общая площадь земельных участков составляет 87,3 тысячи квадратных метров или 8,7 гектара.

Фирма из Петрозаводска получит эту землю без торгов под строительство «объекта социально-культурного назначения». Речь идет о размещении комплекса под названием «Яанисярви».