Власти Карелии планируют построить 34 объекта туризма в 2019 году

Новости по теме
Загрузка...
Управление по туризму Республики Карелия обнародовало план развития туристической инфраструктуры на 2019 год, согласно которому предполагается строительство 34 новых туробъектов.
И.о. начальника Управления Денис Максимов представил план в ходе встречи главы Карелии Артур Парфенчиков с заместителем руководителя Ростуризма Николаем Королевым.
"Это 11 туристических и порядка 23 инфраструктурных объектов, среди которых туристические базы, гостиницы и гостевые дома, а также подъездные пути к ним", - сообщает пресс-служба правительства.
Что рассказал и.о. начальника Управления по туризму о строительстве дорог, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
20.11.2018, 19:46
14.11.2018, 10:10
16.11.2018, 17:04
Аналитика
Сегодня 11:40
Политкухня
Теперь уже совершенно неважно, кто обнаружил и решил репостнуть пару неосторожных фраз главы Карелии.
20.11.2018 16:27
19.11.2018 14:05
19.11.2018 10:09
16.11.2018 14:47
Чтиво
15.11.2018 15:24
Личное мнение
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
14.11.2018 09:33
13.11.2018 12:22
02.11.2018 12:04
Медиа
19.11.2018 17:36
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии