Власти Карелии планируют потратить на оздоровление детей 263 миллиона рублей

В 2019 году в республике на оздоровление детей будет выделено 263 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Об этом на заседании в правительстве РК сообщила заместитель министра образования Карелии Наталья Волкова

"В целом, на проведение оздоровительной кампании планируется затратить 263 миллиона", − сказала замминистра.

По ее словам, из регионального бюджета выделен 81 миллион рублей, что на 22% больше, чем в прошлом году. Остальные средства планируется привлечь из внебюджетных источников.