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Власти Карелии планируют расселить 1 млн кв. метров аварийного жилья после 2023 года

Новости. Общество
10:33, 26 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Карелия готовится к третьему этапу программы по расселению аварийного жилья, объемы которой в семь раз больше предыдущего этапа, сообщили в правительстве республики.

Республика готовится к вхождению в третий этап программы расселения. О ее запуске сообщил президент России Владимир Путин, выступая на втором этапе XX съезда партии «Единая Россия». Глава Карелии заявил 25 августа на заседании правительства республики, что в регионе будет расселено 1 млн кв. метров «аварийки».

«Озвученные решения в части аварийного жилья являются важнейшими для Карелии. За четыре года работы в этом направлении наши действия доказали свою эффективность. Мы взяли на себя повышенные обязательства идти ускоренными темпами по решению этого вопроса, досрочно получили средства на завершение второго этапа программы. Сейчас перед нами стоит колоссальная задача. С 2017 года в Карелии зарегистрировано почти 1 млн кв. метров аварийного жилья, что практически в семь раз больше объемов второго этапа программы», — прокомментировал Артур Парфенчиков.

Ранее Парфенчиков сообщал на своей странице в соцсети, что Карелия оказалась в числе 8 регионов, которые получат дополнительные федеральные средства на расселение аварийного жилья. Дополнительные средства позволят завершить программу досрочно — к 2023 году. После этого регион сможет приступить к реализации третьего этапа программы по расселению. В новые квартиры смогут переехать жители домов, которые признаны аварийными после 2017 года.

Глава Карелии поручил региональному Министерству строительства, ЖКХ и энергетики совместно с администрациями районов тщательно проанализировать сформированные списки аварийных домов, проверить полноту и корректность составления документов, устранить все выявленные замечания. Эта работа позволит обеспечить получение средств на расселение всех домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года.

«Важно получить первые федеральные средства и быть готовыми защищать представленные объемы аварийного жилья», — отметил глава республики.

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