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Новости. Общество
18:40, 15 Мая 2018

Власти Карелии планируют создать в Сортавале центр Николая Рериха

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Глава Карелии Артур Парфенчиков провел совещание по вопросу создания центра имени известного художника и публициста Николая Рериха в городе Сортавала.

Напомним, в декабре 2017 года Центр Николая Рериха открылся в Национальной библиотеке Карелии. Идею его организации предложили Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов и министерство культуры России.

"Сама Сортавала должна стать центром памяти Николая Рериха. Город должен представить то, что есть только в Северном Приладожье. Тогда сюда поедут туристы. Сортавала в этом плане уникальна - здесь художник провел два плодотворных года своей жизни", - отметил Артур Парфенчиков.

Министр культуры Алексей Лесонен представил концепцию работы с наследием великого художника. По его словам, в городе Сортавала планируется организовать арт-резиденцию в гостинице "Сеурахуоне" - квартиру для молодых художников. Также в планах воссоздание комнаты, где проживал Рерих, открытие галереи для экспонирования работ мастера. Информационно-туристский центр будет решать вопросы по сопровождению туристов. Музей Северного Приладожья поможет методически.

"Уже разработан маршрут «По следам Рериха», связанный не только с наследием, но и с ландшафтом местности, которая вдохновляла мастера на создание шедевров", - отметили в пресс-службе карельского правительства.

Глава региона поддержал прозвучавшую на совещании идею создания документального фильма о карельском периоде творчества художника и идею проведения фестиваля духовно-гуманистического кино имени Рериха в Карелии. Артур Парфенчиков поручил министерству культуры проработать вопрос о получении федерального финансирования на реализацию этих планов.

Также будет создана рабочая группа из специалистов министерств культуры и природных ресурсов, управления охраны культурных объектов, по созданию единого маршрута по рериховским местам. Паспорт маршрута должен юридически защищать отдельные памятники и места, связанные с именем мастера.

Центр Рериха планируется открыть в городе Сортавала этим летом на базе местной библиотеки.

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