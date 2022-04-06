Власти Карелии планируют субсидировать льготную ипотеку для ИЖС

Глава Карелии распорядился выделить из республиканского бюджета деньги на стимулирование ипотечного кредитования ИЖС.

Об этом Артур Парфенчиков заявил на заседании правительства, где обсуждались вопросы жилищного строительства.

«Предлагаю предусмотреть республиканские средства, чтобы поддержать ипотеку не только по многоквартирным домам, но и по ИЖС. Этот инструмент более гибкий, и мы сможем за счет него помочь большему количеству граждан», — сказал Парфенчиков.

По его мнению, поддержать ипотечное кредитование смогут и крупные предприятия республики, если согласятся компенсировать часть процентной ставки по ипотеке на строительство жилья для своих сотрудников. В перспективе это позволит привлечь на производства квалифицированные кадры.

«Наша задача охватить как можно больше людей этой мерой поддержки. И если мы сможем это сделать с привлечением частных инвестиций, это правильно», — резюмировал глава республики.