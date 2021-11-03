Власти Карелии показали на цифрах, как восстанавливается экономика в 2021 году

Правительство Карелии опубликовало статистические данные за прошедший период 2021 года, которые показывают улучшение социально-экономической ситуации в республике.

Цифры статистики приведены в сопроводительных материалах к проекту бюджета на 2022–2024 годы.

За январь–август 2021 года оборот организаций всех видов экономической деятельности по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 36,8%, промышленное производство выросло на 0,8%. Улучшились показатели розничной торговли и общепита.

Чистая прибыль организаций в январе–июне выросла в 3,7 раза, инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах увеличились на 32,3%.

Среднемесячная заработная плата за январь–июль выросла на 6,5%, уровень регистрируемой безработицы на 1 сентября 2021 года составил 2,2% и снизился по сравнению с началом года на 2,2 процентных пункта.

Вместе с тем с начала года цены выросли на 5,1%, в результате реальные денежные доходы населения сократились на 2,2%. При этом отмечается, что снижение произошло в первом квартале, а во втором квартале произошел рост реальных доходов на 1%.