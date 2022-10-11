Реклама

Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Массовая авария произошла на трассе в Карелии – пострадавших доставали спасатели
17.12.2022 23:31
Сын главы Карелии принял присягу
Сегодня 09:00

Власти Карелии помогли купить жилье многодетной жительнице Казахстана, которая захотела переселиться в Петрозаводск

Новости. Общество
12:31, 18 Декабря 2022
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Новости партнеров

В МВД Карелии рассказали, как работает Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

В Карелии реализуется государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Её участникам могут стать соотечественники - иностранные граждане, которые могут приобрести гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке и в короткие сроки.

Жизненные обстоятельства бывают разные. Так, гражданка Казахстана Юлия приняла решение переехать в Россию, когда кардинально изменилась семейная ситуация. Выбрать в большой стране уголок по душе помогли видеообзоры в интернете. Знаменитые символы Карелии - леса, озёра – покорили с первого взгляда. А о том, что существует специальная программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, рассказала соседка, которая также готовилась к переезду в Россию.

В итоге Юлия прибыла в нашу республику в 2019 году, получила гражданство Российской Федерации. Ей, маме троих детей, было нелегко, но самые главные шаги были пройдены. К слову, помогла и государственная социальная помощь на покупку жилья, предоставляемая органами исполнительной власти Республики Карелия по социальному контракту – теперь в Петрозаводске у семьи есть квартира.

Напомним, согласно данным Управления по вопросам миграции МВД по Республике Карелия, с начала года принято свыше сотни заявлений соотечественников об участии в Программе, в которые включены три сотни человек. Из тех, кто уже прибыл в Карелию, все являются квалифицированными специалистами либо студентами. Высшее или неоконченное высшее образование имеют более трети соотечественников.

Подробнее о программе можно узнать здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2022, 00:10
Врач объяснила, кому нельзя пить кофе
11.12.2022, 12:41
Опасное бессимптомное заболевание выявлено у 26 жителей Карелии с начала года
15.12.2022, 18:20
Гражданина России и Финляндии приговорили к крупному штрафу за сокрытие второго гражданства
12.12.2022, 00:10
Врач назвала заболевания, которые нам грозят из-за редкой стирки полотенец
14.12.2022, 13:05
Еще один житель Петрозаводска погиб в ходе спецоперации
16.12.2022, 11:12
Военком Карелии: законны ли уведомления, оставленные в почтовом ящике

Чтиво

12.12.2022 15:30
Без политики
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
Лучшему в Карелии потребительскому обществу — Петрозаводскому ГорПО 12 декабря исполнилось 64 года, и уже 35 лет им успешно руководит заслуженный работник торговли РК Борис Львович Махренский.
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
архив чтиво

Медиа

Жилой комплекс «Каскад» — волшебство рядом
13.12.2022 10:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.