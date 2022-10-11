Власти Карелии помогли купить жилье многодетной жительнице Казахстана, которая захотела переселиться в Петрозаводск

В МВД Карелии рассказали, как работает Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

В Карелии реализуется государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Её участникам могут стать соотечественники - иностранные граждане, которые могут приобрести гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке и в короткие сроки.

Жизненные обстоятельства бывают разные. Так, гражданка Казахстана Юлия приняла решение переехать в Россию, когда кардинально изменилась семейная ситуация. Выбрать в большой стране уголок по душе помогли видеообзоры в интернете. Знаменитые символы Карелии - леса, озёра – покорили с первого взгляда. А о том, что существует специальная программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, рассказала соседка, которая также готовилась к переезду в Россию.

В итоге Юлия прибыла в нашу республику в 2019 году, получила гражданство Российской Федерации. Ей, маме троих детей, было нелегко, но самые главные шаги были пройдены. К слову, помогла и государственная социальная помощь на покупку жилья, предоставляемая органами исполнительной власти Республики Карелия по социальному контракту – теперь в Петрозаводске у семьи есть квартира.

Напомним, согласно данным Управления по вопросам миграции МВД по Республике Карелия, с начала года принято свыше сотни заявлений соотечественников об участии в Программе, в которые включены три сотни человек. Из тех, кто уже прибыл в Карелию, все являются квалифицированными специалистами либо студентами. Высшее или неоконченное высшее образование имеют более трети соотечественников.

Подробнее о программе можно узнать здесь.