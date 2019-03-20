Власти Карелии пообещали субсидии предпринимателям на приобретение хаусботов

Правительство Карелии планирует компенсировать за счет бюджета затраты предпринимателей на приобретение плавучих гостиниц в связи с ростом их популярности среди туристов.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов, комментируя планы правительства по внесению изменений в законодательство о господдержке бизнеса.

"Мы сегодня видим, что этот сегмент набирает популярность. У нас уже есть очень хорошие примеры в Приладожье, когда такие хаусботы стоят, и, на самом деле, сегодня турист порой выбирает их даже более активно, чем какие-то базы. Поэтому стимулировать такой сегмент мы планируем", - сказал Родионов.

Ранее он говорил, что в марте правительство намерено подготовить законопроект о предоставлении таких субсидий.

Какова стоимость плавучих гостиниц на вторичном рынке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".