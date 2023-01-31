Власти Карелии пообещали завершить ремонт автодороги Машезеро-Шапшезеро к октябрю

Ремонт автодороги затянулся из-за просадки трассы.

Ремонт автодороги Машезеро-Шапшезеро в Прионежском районе Карелии планируется завершить к октябрю. Такой срок назвал министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Шебекин, выступая утром 10 февраля на совещании в карельском правительстве, где обсуждалась социально-экономическая ситуация в Прионежье.

По словам Шебекина, ремонт автодороги Машезеро-Шапшезеро начался в прошлом году, однако работы пришлось остановить из-за слабых грунтов, которые угрожали просадкой трассы. Строителям понадобилось корректировать проект и закладывать дополнительные средства на выторфовку.

В нынешнем году работы будут продолжены. Глава карельского Минтранса пообещал закончить их до октября.