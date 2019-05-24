Власти Карелии попросили отменить конкурс на реставрацию церкви Александра Свирского в Космозере

По словам руководителя регионального управления по охране объектов культурного наследия Юлии Алиповой, в республике нет "грамотных специалистов в области реставрации, незадействованных на других объектах".

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры РФ объявила в мае конкурс на реставрацию церкви Александра Свирского в заонежской деревне Космозеро. Однако, как сообщила руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова, карельские власти попросили Минкультуры России отменить конкурс.

"У нас сейчас нет грамотных специалистов в области реставрации, незадействованных на других объектах", – заявила Алипова на слушаниях по проблемам сохранения памятников деревянного зодчества, которые прошли вечером 23 мая в Общественной палате Карелии. По словам руководителя управления, она разделяет обеспокоенность жителей Заонежья, которые опасаются, что деревянный храм в Космозере может повторить судьбу Варваринской церкви в деревне Яндомозеро, которая была разобрана несколько лет назад для реставрации и до сих пор не восстановлена, несмотря на то, что на объекте сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II".

"Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, которая является государственным заказчиком по выполнению реставрационных работ, была вынуждена в конце прошлого года расторгнуть контракт в связи с неспособностью фирмы "ПГС II", которого до этого достаточно неплохо работала на объектах, в том числе – в Карелии, выполнить реставрационные работы в Яндомозере. Сейчас проходит экспертизу очередная смета для определения конкурсных процедур и выбора уже третьего исполнителя работ. Конечно, это самый болезненный и самый проблемный у нас объект, который вызывает у всех опасение, и в данном случае вариантов не выполнить работы на этом объекте качественно уже не остается", – сказала Юлия Алипова.

Читайте подробнее в статье "Сохранить все памятники деревянного зодчества нам не удастся".