Власти Карелии предлагают гражданам сообщать о пустующих квартирах

Жители Карелии могут помочь муниципалитетам в проведении инвентаризации жилищного фонда.

По сообщению правительства Карелии, инвентаризация, которую сегодня проводят органы местного самоуправления республики, необходима для выявления свободных жилых помещений. Эти квартиры муниципалитет сможет предоставить местным жителям, нуждающимся в жилье, в том числе и по судебным решениям. Квартиры могут перейти в маневренный фонд.

"Также эта работа проводится для выявления неплательщиков за коммунальные услуги, что позволит взыскать с них долги и уменьшить долговую нагрузку. В случае невозможности нахождения должников будет инициироваться их розыск", - отметили в правительстве Карелии.

Жителям Карелии предлагают направлять информацию о пустующих квартирах в Минстрой республики по электронной почте (minstroy@karelia.ru) или в личных сообщениях в социальных сетях.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков просил граждан, владеющих информацией о долго пустующих квартирах, сообщать об этом в районные администрации.