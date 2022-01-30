Власти Карелии предпочли бы общаться с человеком, которого считают настоящим владельцем Олонецкого молочного комбината

Власти республики сели за стол переговоров с менеджментом Олонецкого молочного комбината.

Одним из главных событий прошедшей недели стало совещание, которое прошло в правительстве по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова: власти республики сели за стол переговоров с менеджментом Олонецкого молочного комбината - обсудили перспективы сотрудничества и вероятность продажи производственных площадей.

На встречу с руководством Карелии пришла Ольга Раздрогина, которая по документам числится собственником Олонецкого молочного комбината. В СМИ появилась информация, что это сестра Василия Попова, который вот уже несколько лет живет в Финляндии, поскольку на родине преследуется по обвинению в мошенничестве (власти соседнего государства предоставили ему политическое убежище как оппозиционеру).

Конечно, у многих возникают обоснованные сомнения в том, что Ольга Раздрогина реально распоряжается активом ОМК и принимает решения по этому предприятию. Очевидно, что власти Карелии предпочли бы общаться с человеком, которого считают настоящим владельцем молочного комбината. Тем более, что директора совхозов цены на молоко по телефону обсуждали лично с Василием Поповым. Однако на контакт с представителями правительства бизнесмен, по их заверениям, не идет. Что же касается Ольги Раздрогиной, то на встрече с представителями правительства она не продемонстрировала глубокого погружения в тему.

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