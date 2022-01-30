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Власти Карелии предпочли бы общаться с человеком, которого считают настоящим владельцем Олонецкого молочного комбината

Новости. Политика
08:20, 31 Января 2022
фото: ГУБЕРНIЯ DAILY

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Власти республики сели за стол переговоров с менеджментом Олонецкого молочного комбината.

Одним из главных событий прошедшей недели стало совещание, которое прошло в правительстве по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова: власти республики сели за стол переговоров с менеджментом Олонецкого молочного комбината - обсудили перспективы сотрудничества и вероятность продажи производственных площадей.

На встречу с руководством Карелии пришла Ольга Раздрогина, которая по документам числится собственником Олонецкого молочного комбината. В СМИ появилась информация, что это сестра Василия Попова, который вот уже несколько лет живет в Финляндии, поскольку на родине преследуется по обвинению в мошенничестве (власти соседнего государства предоставили ему политическое убежище как оппозиционеру).

Конечно, у многих возникают обоснованные сомнения в том, что Ольга Раздрогина реально распоряжается активом ОМК и принимает решения по этому предприятию. Очевидно, что власти Карелии предпочли бы общаться с человеком, которого считают настоящим владельцем молочного комбината. Тем более, что директора совхозов цены на молоко по телефону обсуждали лично с Василием Поповым. Однако на контакт с представителями правительства бизнесмен, по их заверениям, не идет. Что же касается Ольги Раздрогиной, то на встрече с представителями правительства она не продемонстрировала глубокого погружения в тему. 

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Комментарии

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Горожанин
2022-01-31 09:40:42
Дайте людям работать! Какая разница, кто там хозяин, - предприятие работает много лет, налоги платит, молочные продукты отменные!
David.
2022-01-31 09:26:48
Васька радуется жизни, а вы продолжайте его спонсировать!
Антигриг
2022-01-31 09:04:41
Провокаторы .
Offff
2022-01-31 08:59:25
"По документам числится ".. губер тоже по документам числится ..губером .
Что за балаган ?
Вы так договоритесь , что и солнцеликий ..по документам числится ..
Гость
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