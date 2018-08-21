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Новости. Общество
13:43, 21 Августа 2018

Власти Карелии привлекут меценатов к воссозданию сгоревшей церкви XVIII века

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Власти Карелии привлекут благотворителей для финансирования работ по воссозданию Успенской церкви XVIII века, которая 10 августа сгорела в городе Кондопога.

"Окончательное решение относительно восстановления будет приниматься на уровне Министерства культуры РФ и правительства Карелии с учетом мнения специалистов. Понятно, что даже федеральный формат вряд ли будет предполагать весь комплекс работ, в том числе восстановление иконостаса. Поэтому уже сегодня началась работа по привлечению средств благотворителей и меценатов", - сказала ТАСС пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

"Глава республики намерен возглавить наблюдательный совет благотворительного фонда, чтобы лично контролировать процесс восстановления храма", - отметила она.

Пресс-секретарь уточнила, что благотворительный фонд, который займется сбором денег для работ воссозданию храма, пока не определен. Ранее в пресс-службе Министерства культуры России сообщили, что, по предварительной экспертной оценке, на восстановление церкви потребуется около 100 млн рублей.

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов, она была одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере (42 метра). Храм был объектом культурного наследия федерального значения. Богослужения в нем не велись с 2015 года.

Пожар произошел утром 10 августа. По предварительным данным МЧС, церковь подожгли. Подозреваемым в поджоге является 15-летний подросток, он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.

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Комментарии

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Изя
2018-08-21 14:11:17

Leopol'd ? Однозначно , что что , а обдирать чиновников и бизнес поборами на строительство богоугодных заведений власти научились .
Leopol'd
2018-08-21 13:55:19
РПЦ всеми правдами и неправдами вывела храм на свой баланс. А как случилась беда, в т.ч. по их недосмотру, начинаются поборы с населения. Прямые (всем миром сбросимся) и косвенные (бизнес). Теперь губернатор будет заставлять коммерческие организации добровольно-принудительно "меценатствовать".
Значит какой-то бизнесмен не купит лишний станок/прилавок, не наймет несколько человек.
однозначно
2018-08-21 13:54:42
Каждый бюджетник по определению является меценатом даже если он об этом и не знает. Полагаю, что по сто рубликов с каждого вежливо попросят
Гость
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