Власти Карелии привлекут меценатов к воссозданию сгоревшей церкви XVIII века

Власти Карелии привлекут благотворителей для финансирования работ по воссозданию Успенской церкви XVIII века, которая 10 августа сгорела в городе Кондопога.

"Окончательное решение относительно восстановления будет приниматься на уровне Министерства культуры РФ и правительства Карелии с учетом мнения специалистов. Понятно, что даже федеральный формат вряд ли будет предполагать весь комплекс работ, в том числе восстановление иконостаса. Поэтому уже сегодня началась работа по привлечению средств благотворителей и меценатов", - сказала ТАСС пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

"Глава республики намерен возглавить наблюдательный совет благотворительного фонда, чтобы лично контролировать процесс восстановления храма", - отметила она.

Пресс-секретарь уточнила, что благотворительный фонд, который займется сбором денег для работ воссозданию храма, пока не определен. Ранее в пресс-службе Министерства культуры России сообщили, что, по предварительной экспертной оценке, на восстановление церкви потребуется около 100 млн рублей.

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов, она была одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере (42 метра). Храм был объектом культурного наследия федерального значения. Богослужения в нем не велись с 2015 года.

Пожар произошел утром 10 августа. По предварительным данным МЧС, церковь подожгли. Подозреваемым в поджоге является 15-летний подросток, он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.