Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:16, 04 Апреля 2019
фото: @ Une / livejournal.com

Власти Карелии признали, что не могут довезти детей из поселка в школу и домой

Загрузка...

Министерство образования Карелии ответило родителям из поселка Кузема Кемского района, которые просили организовать подвоз их детей из школы-интерната домой.

Ранее сообщалось, что на встрече с депутатом от КПРФ Евгением Ульяновым жители деревни Кузема Кемского района рассказали, что в поселке закрыли школу, а детей перевели в интернат в Кеми. Деревня находится в 60 километрах от районного центра, однако, подвоз детей в кемскую школу автобусом власти не предусмотрели. В результате родители отправляют школьников в Кемь "рабочим" поездом и билеты покупают за свой счет – затраты не компенсируются.

Родители просили власти помочь организовать доставку детей раз в неделю из школы домой и обратно на автобусе.

"Столица на Онего" отправила письменный запрос по ситуации в Министерство образования Карелии.

В ответе Минобразования призналось, что не может организовать доставку детей из школы домой и обратно на автобусе.

"Проезд обучающихся и проживающих в пришкольном интернате МБОУ Кемская СОШ № 3 возможен только железнодорожным транспортом, написали в Минобразе, - дорога между пос. Кузема и г. Кемь протяженностью 115 км, организовать подвоз автобусом не представляется возможным".

Далее ведомство прислало расписание поездов, на которых дети из поселка Кузема могут доехать домой из интерната в Кеми.

"Иных вариантов доставки нет, - написали в Минобразования, - в администрацию Кемского МР не обращений по вопросу доставки детей не было. В адрес ОАО «РЖД» также не обращались (рабочий поезд)".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-04-04 14:53:19
Властям Карелии, да и не только им давно надо признать, что они ничего не могут. Пора сворачивать 30-летний эксперимент с капитализмом. Как говориться, "я устал, я мухожук".
карел
2019-04-04 14:12:06
Автобус бы из Куземы организовали , а не яхт-клубы строили ., иванушки -дурачки прямо .
карел
2019-04-04 14:10:07
Это что же в Карелии творится ? Ведь всё же разваливают эти приезжие горе-управленцы . Такой дури еще не было . Воровали- да , но так разваливать республику -ещё не было ,
Жуков
2019-04-04 14:03:43
Трубопроводы тянем, калибры запускаем, а организовать доставку НАШИХ ДЕТЕЙ не в состоянии, ПОЗОРИЩЕ!!!! Вот на выборы это всегда пожалуйста.
тетка
2019-04-04 13:56:19
Надо оставить всех детей на недельку дома, тогда власти получат "по шапке" и быстренько найдут решение. Это же уму не постижимо, чтобы школа была за 115 км , в какой век скатилась Карелия?
Grek
2019-04-04 13:45:40
Дооптимизировались чинушки . Ничего по- человечески делать не умеют . Позор им .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
29.03.2019, 07:25
Медведев переименовал аэропорт в Петрозаводске
31.03.2019, 19:40
Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото

Аналитика

03.04.2019 16:01
Капитал
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
Жительница карельской деревни Войница потребовала отменить министерский приказ о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.
"Это – наше болото" 2
03.04.2019 13:39
"Мы поставлены на грань выживания" 4
01.04.2019 09:27
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске 1
28.03.2019 14:24
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»