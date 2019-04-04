Власти Карелии признали, что не могут довезти детей из поселка в школу и домой

Министерство образования Карелии ответило родителям из поселка Кузема Кемского района, которые просили организовать подвоз их детей из школы-интерната домой.

Ранее сообщалось, что на встрече с депутатом от КПРФ Евгением Ульяновым жители деревни Кузема Кемского района рассказали, что в поселке закрыли школу, а детей перевели в интернат в Кеми. Деревня находится в 60 километрах от районного центра, однако, подвоз детей в кемскую школу автобусом власти не предусмотрели. В результате родители отправляют школьников в Кемь "рабочим" поездом и билеты покупают за свой счет – затраты не компенсируются.

Родители просили власти помочь организовать доставку детей раз в неделю из школы домой и обратно на автобусе.

"Столица на Онего" отправила письменный запрос по ситуации в Министерство образования Карелии.

В ответе Минобразования призналось, что не может организовать доставку детей из школы домой и обратно на автобусе.

"Проезд обучающихся и проживающих в пришкольном интернате МБОУ Кемская СОШ № 3 возможен только железнодорожным транспортом, написали в Минобразе, - дорога между пос. Кузема и г. Кемь протяженностью 115 км, организовать подвоз автобусом не представляется возможным".

Далее ведомство прислало расписание поездов, на которых дети из поселка Кузема могут доехать домой из интерната в Кеми.

"Иных вариантов доставки нет, - написали в Минобразования, - в администрацию Кемского МР не обращений по вопросу доставки детей не было. В адрес ОАО «РЖД» также не обращались (рабочий поезд)".