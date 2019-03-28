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Новости. Общество
07:25, 28 Марта 2019
фото: иллюстрация А.Ф.Пахомова к расскзу Л.Толстого "Филипок"

Жители поселка Карелии скидываются на бензин, чтобы их дети могли приехать из школы домой

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В деревне Кузема Кемского района родители школьников скидываются на бензин, чтобы их дети могли приехать домой из интерната на выходные.

Лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов совершил поездку по северным районам республики. Вместе с помощниками он побывал в Кемском, Лоухском районах и Костомукше, где прошли встречи с жителями. Люди пришли и рассказали о самом наболевшем. В основном это проблемы в социальной сфере – жители севера, как, впрочем, и других территорий, стали жертвами "оптимизации", которую проводит в Карелии республиканское правительство.

На практике "оптимизация" везде заканчивается одинаково – в городах и поселках закрываются школы, детские сады, филиалы средних профессиональных учебных заведений, отделения больниц и т.д.

Так, на встречу к депутату пришли жители деревни Кузема Кемского района и рассказали, что в поселке закрыли школу, а детей перевели в интернат в Кеми. Деревня находится в 60 километрах от районного центра, однако, подвоз детей в кемскую школу автобусом власти не предусмотрели. В результате родители отправляют школьников в Кемь "рабочим" поездом и билеты покупают за свой счет – затраты не компенсируются.

Вся эта ситуация осложняется тем, что "рабочий" поезд не ездит по выходным, поэтому родители каждый раз вынуждены что-то придумывать, чтобы забрать своих детей домой. Обычно скидываются на бензин и привозят на личном транспорте.

"Столица на Онего" обратилась за комментарием по данной ситуации в Министерство образования Карелии. Министр образования республики Александр Морозов выехал в командировку по районам и пообещал, что, будучи в Кеми, постарается разобраться в этом вопросе.

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