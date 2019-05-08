Власти Карелии признали срыв сроков при строительстве ФОКа в Карелии

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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Медвежьегорске не будет достроен ко Дню республики Карелия, сообщили в правительстве региона.
Об этом сообщила вице-премьер правительства республики Лариса Подсадник во вторник во время прямого эфира.
"Объект будет построен, но да, к сожалению, я вынуждена это сказать (и я не собираюсь этого скрывать): скорее всего, ко Дню республики он построен не будет. Но объект там появится. Будет новый подрядчик", – подчеркнула Подсадник.
Во время прямого эфира в соцсети Подсадник заявила, что подрядная организация "водила за нос" руководство республики, срывая при этом сроки выполнения работ.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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