Власти Карелии признали срыв сроков при строительстве ФОКа в Карелии

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Медвежьегорске не будет достроен ко Дню республики Карелия, сообщили в правительстве региона.

Об этом сообщила вице-премьер правительства республики Лариса Подсадник во вторник во время прямого эфира.

"Объект будет построен, но да, к сожалению, я вынуждена это сказать (и я не собираюсь этого скрывать): скорее всего, ко Дню республики он построен не будет. Но объект там появится. Будет новый подрядчик", – подчеркнула Подсадник.

Во время прямого эфира в соцсети Подсадник заявила, что подрядная организация "водила за нос" руководство республики, срывая при этом сроки выполнения работ.

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