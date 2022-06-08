Власти Карелии признали законным выделение земли под ИЖС рядом с пляжем

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии считает законным бесплатное выделение земельного участка многодетной семье под ИЖС на берегу реки Шуя.

Об этом говорится в официальном сообщении министерства в ответ на обращения жителей поселка Матросы, недовольных тем, что застройка планируется рядом с общественным пляжем.

«Предоставленный участок в 20-метровую береговую зону не попадает. Участок расположен за пределами береговой полосы водного объекта общего пользования», — пояснили в Минимущества.

По мнению министерства, многодетная семья, получившая участок, вправе распорядиться им по своему усмотрению.

«Многодетная семья, как собственник земельного участка, вправе использовать земельный участок по назначению и построить дом, а может продать участок или сдать его в аренду», — добавили в министерстве.