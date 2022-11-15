Власти Карелии проведут прием семей военнослужащих, участвующих в спецоперации

Единый день приема семей военнослужащих граждан, как мобилизованных, так и добровольцев, из Карелии состоится 21 ноября.

Представители власти будут принимать родственников военнослужащих как в районах Карелии, так и в Петрозаводске.

Так, 21 ноября с 16.00 до 19.00 на базе Национальной библиотеки Республики Карелия ( ул. Пушкинская, 5) по инициативе Карельского отделения ООГО «Союз женщин России» состоится единый день приёма семей военнослужащих граждан (мобилизованных, добровольцев) из Республики Карелия.

В Петрозаводске прием проведут:

- О.А.Соколова, Министр социальной защиты Республики Карелия;

- Ю.В.Ермакова, управляющая отделением Пенсионного фонда по Республике Карелия

- Н.В.Кармазина, заместитель Главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель Комитета социального развития;

- А.М.Кондратьева, руководитель Управления РОСРЕЕСТРА по Республике Карелия;

- О.Ю.Билко, депутат Законодательного собрания РК, главный врач ГУЗ «Поликлиника №4»;

- М.Н.Кувшинова, директор ГКУ РК «Управление земельными ресурсами»;

- М.В.Никишина, директор Национальной библиотеки РК;

- Е.В.Малышева, директор Комплексного центра социального обслуживания населения РК, председатель РО ООГО СЖР РК

Единый день приема семей военнослужащих граждан ( мобилизованных, добровольцев) состоится 21 ноября в 15 районах Республики Карелия:

В Беломорском районе по адресу:

г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, каб. №6 (районная администрация);

п. Летнереченский, ул. Набережная, д.8 (библиотека);

п. Сосновец, ул. Кирова, д.4 (библиотека);

с. Сумский посад, ул. Лесная (спорткомплекс, библиотека);

В Калевальском районе по адресу: пгт. Калевала, ул. Советская, д.11 (зал заседаний в администрации Калевальского муниципального района);

В Кемском районе по адресу: г. Кемь, ул. Пролетарский проспект, д.38, каб. №15 (Центр культуры и спорта);

В Кондопожском районе по адресу: г. Кондопога, ул. Заводская 14 (подразделение ГБУ СО «КЦСОН РК» по Кондопожскому району);

В Костомукше по адресу: г. Костомукша, ул. Антикайнена, 13 (актовый зал Центральной библиотеки);

В Лахденпохском районе по адресу: г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7А (малый зал администрации Лахденпохского муниципального района, 4 этаж);

В Медвежьегорском районе по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д.4 (библиотечно-социальный отдел городской библиотеки);

В Муезерском районе по адресу: пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д.28 (администрация Муезерского муниципального района, 1 этаж, актовый зал);

В Олонецком районе по адресу: г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д.1, зал администрации;

В Питкярантском районе по адресу: г. Питкяранта, ул. Ленина, 13, каб. №13 (администрации Питкярантского муниципального района);

В Пудожском районе по адресу: г. Пудож, ул. Ленина, 90 ( администрация Пудожского муниципального района);

В Сегежском районе по адресу: г. Сегежа, ул. Ленина, д.9а, в малом зале администрации Сегежского муниципального района;

В Сортавальском районе по адресу: г. Сортавала, пл. Кирова, д.11, каб.11 (администрация Сортавальского муниципального района);

В Суоярвском районе по адресу: г. Суоярви, ул. Нухи Идрисова, д.10 (подразделение ГБУ СО «КЦСОН РК» по Суоярвскому району);

Время приема: с 16.00 до 18.00

Его проведут руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, ОМСУ, депутатов Законодательного собрания РК, Петросовета, государственных учреждений и кредитных организаций.

Также консультации в этот день проведут юристы и психологи.