Власти Карелии распределили субвенции на обеспечение жильем детей-сирот

Городам и районам республики выделено на эти цели около 185 миллионов рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о распределении в уходящем году субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели выделено почти 185 миллионов рублей.

Самую большую сумму — около 85,5 миллиона рублей — получит Петрозаводский городской округ. А меньше всего средств досталось Муезерскому району — чуть более 485 тысяч.