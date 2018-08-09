Власти Карелии рассчитывают восстановить производство на НАЗе после консервации

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что Надвоицкий алюминиевый завод после консервации реально восстановить.

"Мы договорились, что консервация будет проведена и будет обеспечено сохранение всех современных ванн электролизных,- сказал Артур Парфенчиков на заседании правительства. - Мы сейчас не можем предвосхищать вопросы рынка той продукции, которая производилась до сегодняшнего дня. Производится на Надвоицком алюминиевом заводе высококачественный алюминий. Но, тем не менее, конечно, мы договорились с руководством завода, что мы все-таки подготовим альтернативный проект по изменению характера и спецификации литейного производства на Надвоицком заводе".

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