12:10, 09 Августа 2018
Власти Карелии рассчитывают восстановить производство на НАЗе после консервации
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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что Надвоицкий алюминиевый завод после консервации реально восстановить.
"Мы договорились, что консервация будет проведена и будет обеспечено сохранение всех современных ванн электролизных,- сказал Артур Парфенчиков на заседании правительства. - Мы сейчас не можем предвосхищать вопросы рынка той продукции, которая производилась до сегодняшнего дня. Производится на Надвоицком алюминиевом заводе высококачественный алюминий. Но, тем не менее, конечно, мы договорились с руководством завода, что мы все-таки подготовим альтернативный проект по изменению характера и спецификации литейного производства на Надвоицком заводе".
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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