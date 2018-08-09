Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:10, 09 Августа 2018

Власти Карелии рассчитывают восстановить производство на НАЗе после консервации

По теме

Бюджет Пенсионного фонда России составляет половину бюджета страны
09.08.18 12:30
Строителей компании "Век" наградили прямо на рабочем месте
09.08.18 12:16
Маршрутчиков Петрозаводска оштрафовали за срыв расписания
09.08.18 11:35
Все новости
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что Надвоицкий алюминиевый завод после консервации реально восстановить.

"Мы договорились, что консервация будет проведена и будет обеспечено сохранение всех современных ванн электролизных,- сказал Артур Парфенчиков на заседании правительства. - Мы сейчас не можем предвосхищать вопросы рынка той продукции, которая производилась до сегодняшнего дня. Производится на Надвоицком алюминиевом заводе высококачественный алюминий. Но, тем не менее, конечно, мы договорились с руководством завода, что мы все-таки подготовим альтернативный проект по изменению характера и спецификации литейного производства на Надвоицком заводе".

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

По теме

Бюджет Пенсионного фонда России составляет половину бюджета страны
09.08.18 12:30
Строителей компании "Век" наградили прямо на рабочем месте
09.08.18 12:16
Маршрутчиков Петрозаводска оштрафовали за срыв расписания
09.08.18 11:35
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2018-08-09 12:36:51
Мне не совсем понятно одно, Надвоицкий завод это структура Русала. Русал - это сугубо коммерческая структура, которая самостоятельна в принятии решений по своей хозяйственной деятельности. Тогда причем тут Правительство Карелии, которое решает какие-то хозяйственные вопросы коммерческого предприятия и дающее заверения и обещания относительно рабочих мест и производства?! Зачем тратить бюджетные деньги на бессмысленные поездки в Надвоицы, тратить время на бесполезные совещания?! Результата то не будет, ведь все об этом знают.
Не уже ли лицам, пиарящим Главу не понятно, что пиар видимости работы только негативным образом отражается на так называемом рейтинге, которого и так нет. Люди же не дураки, все все прекрасно видят. Конечно есть контингент, которого чаем напоил, рыбник спек и все счастливы.
Может следовало бы все таки начать работать на результат, а не на его видимость. Или в этом плане совсем беда?!
Саныч
2018-08-09 12:35:36
Он специалист по этим делам, видимо.
Изя
2018-08-09 12:14:06
Ох уж эти сказочники .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
07.08.2018, 11:30
Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца
06.08.2018, 11:21
Главврач Перинатального центра рассказал о причинах смерти младенцев из Питкяранты
06.08.2018, 12:14
В мэрии объяснили появление на дорогах Петрозаводска закрытых черной пленкой знаков

Аналитика

Сегодня 10:09
Обществоведение
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 1
О главном вопросе последних недель поспорили на заседании Республиканской трехсторонней комиссии.
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 5
07.08.2018 13:09
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 6
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

"Резонанс" на ТНТ-Онего от 8.08
Сегодня 10:45
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»