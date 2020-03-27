Власти Карелии рассказали, куда обращаться в случае аварий во время "противовирусных" каникул

Минстрой Карелии пообещал, что коммунальные службы будут работать в штатном режиме в период нерабочей недели, которая объявлена в стране из-за распространения коронавирусной инфекции.

Коммунальщики будут трудиться в стандартном режиме в течение "противовирусных" каникул. Об этом сообщается в паблике министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики.

"Уведомляем, что работа жилищно-коммунального и электросетевого комплекса республики будет осуществляться в штатном режиме, продолжают свою работу диспетчерские службы и аварийные бригады", - информирует карельский Минстрой.

Министерство опубликовало список телефонов оперативных служб, куда следует обращаться при нарушении тепло- и электроснабжения.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил о введении в стране нерабочей недели и перенес дату голосования по поправкам в Конституцию в связи с угрозой распространения коронавируса.