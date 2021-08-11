Власти Карелии рассказали о финальном этапе проектирования фермы на 2000 коров

Проектирование высокотехнологичного комплекса на 2000 коров в Толвуе вышло на финальный этап, считают власти региона.

Проект строительства высокотехнологичного животноводческого комплекса на 2000 дойных коров в совхозе «Толвуйский» находится на финальной стадии. Его планируется реализовать совместно с компанией «Росагролизинг». Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации ожидается в октябре. Об этом сообщает Заксобрание Карелии со ссылкой на информацию министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова.

Лабинов заявил также, что на сельскохозяйственном предприятии недавно был восстановлен коровник, где разместились 70 коров.

«Заонежье мы рассматриваем как территорию, где очень хорошие условия для ведения сельского хозяйства. Акцент здесь сделан на молочном животноводстве. Сейчас мы развиваем совхоз Толвуйский, восстановили коровник. Конечно, очень много необходимо сделать, чтобы предприятие заработало на серьезном уровне, поэтому здесь запланировано строительство высокоэффективной роботизированной фермы. Это очень важно для развития Заонежья», — отметил Артур Парфенчиков после посещения объекта.

В перспективе поголовье стада в совхозе предполагается увеличить с нынешних 770 до более 2 тысяч коров. Кормовую базу предприятия планируется нарастить за счет присоединения сельскохозяйственных земель бывшего совхоза «Прогресс».

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Толвуе началось обустройство площадки под компактную жилищную застройку. В этом году земельные участки подрядчик оснастит инженерной инфраструктурой, а в 2022 году начнется возведение 12 индивидуальных домов. Общая стоимость строительства 44 млн рублей, сообщили в парламенте.

Ранее сообщалось, что «Совхоз «Толвуйский», который власти Карелии хотели приватизировать из-за убыточности, в 2021 году планирует провести модернизацию и увеличить производство.