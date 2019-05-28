Власти Карелии рассказали о судьбе помещений закрытого ресторана "Петровский"

Министерство имущественных и земельных отношений республики сообщило, в чьих руках оказались площади, на которых ранее располагался популярный ресторан.

Находившийся в центре Петрозаводска и располагавшийся в историческом здании на пл. Ленина ресторан "Петровский" прекратил свою работу. Ранее Арбитражный суд Карелии обязал владельца заведения освободить помещение.

Как указали в министерстве, помещения переданы Центру "для осуществления уставной деятельности".

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