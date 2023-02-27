Власти Карелии рассмотрят возможность запуска электрички в одном из районов

Жители Сегежского района Карелии обращаются к властям с просьбой запустить электричку между районным центром и поселком Надвоицы.

Об этом сообщил сегодня глава республики Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию района.

По его словам, время в пути на электричке меду этими двумя населенными пунктами составит 17 минут.

«Давайте посмотрим. Если пассажиропоток будет, то, конечно, есть смысл. Потому что это практически делает Надвоицы частью инфраструктуры Сегежи», — сказал губернатор.