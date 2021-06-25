Власти Карелии рекомендовали непривитым от ковида пенсионерам не посещать общественные места

Жителям республики старше 60 лет предложено уйти в режим самоизоляции.

Глава Карелии подписал сегодня распоряжение, согласно которому жителям республики старше 60 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Этим людям предложено воздержаться от посещения общественных мест, за исключением исполнения трудовых обязанностей и решения вопросов жизнеобеспечения.

Рекомендация не относится к тем, кто сделал прививку или перенес коронавирус после 1 января этого года, уточнил глава Карелии на своей странице в соцсети.

Ранее глава Карелии предложил всем представителям сферы услуг в республике привиться от коронавируса до 1 августа.