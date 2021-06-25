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Власти Карелии рекомендовали непривитым от ковида пенсионерам не посещать общественные места

Новости. Общество
19:04, 25 Июня 2021
фото: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Жителям республики старше 60 лет предложено уйти в режим самоизоляции.

Глава Карелии подписал сегодня распоряжение, согласно которому жителям республики старше 60 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Этим людям предложено воздержаться от посещения общественных мест, за исключением исполнения трудовых обязанностей и решения вопросов жизнеобеспечения.

Рекомендация не относится к тем, кто сделал прививку или перенес коронавирус после 1 января этого года, уточнил глава Карелии на своей странице в соцсети.

Ранее глава Карелии предложил всем представителям сферы услуг в республике привиться от коронавируса до 1 августа.

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Комментарии

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German
2021-06-25 19:21:31
Может просто кому то выйти из маразма , и подумать о своей чести , достоинстве и детях ,
кир
2021-06-25 19:17:53
В России это не получится.
Гость
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