Власти Карелии решили добавить Петрозаводску 1,4 млрд рублей, но не сказали, зачем

Бюджет Петрозаводска получит из республиканской казны дополнительную финансовую помощь в размере 1,4 млрд рублей.

Это следует из проекта изменений в бюджете Карелии, за который сегодня проголосовали члены комитета по бюджету и налогам парламента республики.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что деньги пойдут на «мероприятия по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия».

На вопрос, как именно потратят деньги, и. о. министра финансов Вера Романова ответила, что конкретный план будет подготовлен до 1 октября.

Пояснения дал представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов.

«Это системная многолетняя работа. Начиная, с подготовки к 100-летию (Карелии — прим. ред.), там все расписано. Сегодня потребность Петрозаводска на важные вопросы жизнеобеспечения, транспортной доступности, безопасности и так далее, гораздо больше… Минстрой будет контролировать использование средств», — заверил Шабанов.