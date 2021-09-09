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Власти Карелии решили добавить Петрозаводску 1,4 млрд рублей, но не сказали, зачем

Новости. Экономика
13:42, 10 Сентября 2021
фото: © freepik

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Бюджет Петрозаводска получит из республиканской казны дополнительную финансовую помощь в размере 1,4 млрд рублей.

Это следует из проекта изменений в бюджете Карелии, за который сегодня проголосовали члены комитета по бюджету и налогам парламента республики.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что деньги пойдут на «мероприятия по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия».

На вопрос, как именно потратят деньги, и. о. министра финансов Вера Романова ответила, что конкретный план будет подготовлен до 1 октября.

Пояснения дал представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов.

«Это системная многолетняя работа. Начиная, с подготовки к 100-летию (Карелии — прим. ред.), там все расписано. Сегодня потребность Петрозаводска на важные вопросы жизнеобеспечения, транспортной доступности, безопасности и так далее, гораздо больше… Минстрой будет контролировать использование средств», — заверил Шабанов.

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Комментарии

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лесоруб
2021-09-10 15:05:45
надо Макарову дать ярд на окончание стройки Белопорожских МГЭС
карел
2021-09-10 14:44:34
Всё предельно понятно , будут пилить , зря ставили что ли своего к рулю города .
Театраловед
2021-09-10 13:49:12
На ордены сампы и премии в 26 миллионов.
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