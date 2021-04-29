Власти Карелии решили изменить критерии отбора инвестпроектов для оказания им господдержки

Республиканский парламент обсудит губернаторские поправки в региональный закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в региональный закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности. Как следует из законопроекта, руководство республики решило изменить критерии отбора инвестпроектов для предоставления им господдержки.

В частности, одним из новых критериев станет осуществление инвестиций в форме капитальных вложений при реализации инвестиционного проекта в объеме не менее 30 миллионов рублей без учета налога на добавленную стоимость. Глава Карелии предложил также исключить такой критерий отбора как «внедрение ресурсосберегающих технологий» и установить новый критерий – «наличие собственных средств инвестора в размере не менее 20 процентов от объема инвестиций в форме капитальных вложений по инвестиционному проекту».

«Учитывая развитие современных технологий, критерий «внедрение ресурсосберегающих технологий» представляется неактуальным, так как применение данных технологий широко используется при реализации большинства инвестиционных проектов. Установление критерия – наличие собственных средств инвестора в размере не менее 20 процентов от объема инвестиций в форме капитальных вложений по инвестиционному проекту позволит снизить риски при реализации инвестиционного проекта», – говорится в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту.

Кроме того, глава Карелии предложил установить дополнительное основание для отказа в предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности, – отсутствие сформированного в полном размере уставного капитала инвестора, являющегося юридическим лицом.