Власти Карелии решили отдать РПЦ памятник культуры федерального значения

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о передаче в собственность монастыря Свято-Ильинская Водлозерская пустынь памятника культуры федерального значения – церкви Ильи Пророка.

Согласно документу, церковь и ограда с воротами и торговыми лавками передаются "для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации". Эти объекты входят в ансамбль Ильинского погоста, который в 2016 году был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия федерального значения, пишут "Вести Карелии".

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