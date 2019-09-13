Власти Карелии решили отдать РПЦ памятник культуры федерального значения

Новости по теме
Загрузка...
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о передаче в собственность монастыря Свято-Ильинская Водлозерская пустынь памятника культуры федерального значения – церкви Ильи Пророка.
Согласно документу, церковь и ограда с воротами и торговыми лавками передаются "для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации". Эти объекты входят в ансамбль Ильинского погоста, который в 2016 году был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия федерального значения, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.09.2019, 15:57
06.09.2019, 08:05
13.09.2019, 06:40
12.09.2019, 16:09
13.09.2019, 08:42
09.09.2019, 12:50
Аналитика
Сегодня 15:41
Тема недели
Работники БСМП Петрозаводска начинают забастовку.
Сегодня 14:01
Сегодня 11:03
12.09.2019 12:52
12.09.2019 11:57
Чтиво
Сегодня 12:40
Без политики
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
Сегодня 11:41
12.09.2019 12:20
10.09.2019 07:30
Медиа
11.09.2019 20:16
Опрос
Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?
Комментарии