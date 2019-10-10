Власти Карелии сдают в аренду почти 40 гектаров леса на берегу Ладоги

Новости по теме
Загрузка...
Лесной участок в устье реки Видлицы выставлен на торги для осуществления рекреационной деятельности.
Республиканское министерство природных ресурсов и экологии выставило на торги лесной участок площадью более 38 гектаров, расположенный на берегу Ладожского озера в Олонецком национальном районе. Участок в устье реки Видлицы предполагается сдать в аренду сроком на 20 лет .
Кроме того, карельское министерство намерено найти арендатора для участка площадью около одного гектара в Прионежье. Этот участок, расположенный на территории Петрозаводского лесничества, также планируется использовать для рекреационной деятельности.
Оба аукциона назначены на 15 ноября.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.10.2019, 13:00
03.10.2019, 07:15
06.10.2019, 09:37
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
Сегодня 00:18
Обществоведение
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
09.10.2019 16:57
08.10.2019 14:37
Чтиво
Сегодня 11:06
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
09.10.2019 16:08
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии