Власти Карелии сдают в аренду почти 40 гектаров леса на берегу Ладоги

Лесной участок в устье реки Видлицы выставлен на торги для осуществления рекреационной деятельности.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии выставило на торги лесной участок площадью более 38 гектаров, расположенный на берегу Ладожского озера в Олонецком национальном районе. Участок в устье реки Видлицы предполагается сдать в аренду сроком на 20 лет .



Лесной участок на публичной кадастровой карте

Кроме того, карельское министерство намерено найти арендатора для участка площадью около одного гектара в Прионежье. Этот участок, расположенный на территории Петрозаводского лесничества, также планируется использовать для рекреационной деятельности.

Оба аукциона назначены на 15 ноября.