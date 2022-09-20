Власти Карелии смягчили условия выплаты субсидий бизнесу на реализацию инвестиционных проектов

Парламент Карелии сегодня принял законопроект о дополнительных мерах господдержки инвестиционных проектов.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Согласно проекту закона, смягчились условия выплаты субсидий бизнесу на реализацию инвестиционных проектов.

Раньше претендовать на господдержку могли только те компании, которые способны вложить в проект не менее 20% собственных средств. Теперь допускается использование кредитов. Остальную сумму предприниматели получат в виде субсидий от государства.

Кроме того, правительство Карелии теперь будет компенсировать до 40% вложений не только резидентам Арктических территорий, но и всем юридическим лицам, ведущим соответствующую деятельность на территории Арктической зоны в Карелии, даже если у них нет статуса резидента.