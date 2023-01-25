Власти Карелии собираются отремонтировать министерское здание в Петрозаводске

На капитальный ремонт цокольного этажа планируется потратить более 16 миллионов рублей.

Власти Карелии собираются отремонтировать административное здание на улице Андропова в Петрозаводске, где располагаются республиканские министерства экономического развития и природных ресурсов. Планируемые работы затронут цокольный этаж здания.

Их стоимость оценивается более чем в 16 миллионов рублей. Заказчиком выступило управление делами правительства Карелии.