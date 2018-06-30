Власти Карелии сообщили, куда можно жаловаться на разрушителей детских площадок

В республике создан реестр детских площадок, в котором содержится информация для горожан, имеющих жалобы на состояние объектов.

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики сформировало региональный реестр детских игровых и спортивных площадок, оборудованных на придомовых и общественных территориях республики. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

Адресный перечень включает в себя 651 объект, а также содержит информацию о собственниках с указанием контактных телефонов управляющих организаций и текущее состояние детских и спортивных площадок.

У жителей будет возможность обратиться по поводу технического состояния и содержания каждой конкретной площадки в управляющие организации и к собственникам. В общий реестр включены и площадки, обустроенные в рамках программы "Комфортная городская среда" в 2017 году. Всего в республике их 84. По мере обустройства новых площадок реестр будет актуализироваться.



С общим реестром можно детских площадок можно ознакомиться в группе Минстроя Карелии "Вконтакте" , а также на официальном сайте министерства, в тематическом разделе "Комфортная городская среда".

