Власти Карелии создали Ситуационный центр для выявления проблем и кризиса

Бороться с кризисом предполагается в специально оборудованных помещениях, предназначенных для государственной тайны.

В Карелии создан Ситуационный центр при главе республики, деятельность которого будет обеспечивать губернаторская администрация. Как говорится в положении о центре, утвержденном главой региона Артуром Парфенчиковым, новая структура предназначена для "информационно-аналитического и коммуникационного обеспечения процедур подготовки и принятия управленческих решений" республиканским руководством. Для этого центр намерен собирать и анализировать информацию о ситуации в регионе и происходящих в нем событиях, а также прогнозировать их последствия.

Одной из задач центра является "выявление проблемных и кризисных ситуаций социально-экономического и общественно-политического развития" Карелии. "Выявлять проблемные и кризисные ситуации" предполагается в "специально оборудованных" помещениях, предназначенных для "работы со сведениями, составляющими государственную тайну".