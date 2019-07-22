Власти Карелии усилят контроль за вывозом леса на границе с Финляндией

На двусторонних автомобильных пунктах упрощенного пропуска Сювяоро и Инари в Лахденпохском и Муезерском районах будет установлено новое весовое оборудование.

На пунктах пропуска будут установлены комплексы автоматического определения весовых и габаритных характеристик грузовых транспортных средств. Это позволит усилить контроль за экспортом круглого леса и значительно ускорит проведение таможенного и транспортного контроля товаров и транспортных средств, увеличив пропускную способность пунктов. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на странице в соцсети.

"На данном этапе разработан план мероприятий по комплексному развитию железнодорожных пунктов пропуска Вяртсиля, Люття, а также передаче в федеральную собственность объектов двусторонних автомобильных пунктов пропуска Сювяоро и Инари. Проводимая работа также способствует росту грузооборота, внешнеторгового товарооборота и развитию транзитного потенциала республики", - заключил Парфенчиков.