Власти Карелии увидели видео дороги в Лососинное и пообещали устранить ямы

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии сообщает, что меры по улучшению состояния автодороги "Петрозаводск-Лососинное" будут приниматься в рамках работ по содержанию.

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел разбитую дорогу от Петрозаводска до Лососинного.

После публикации видеоматериала Минтранс Карелии прислал комментарий, пообещав отремонтировать дорогу на Лососинное.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК сообщает, что меры по улучшению состояния автодороги Петрозаводск – Лососинное будут приниматься в рамках работ по содержанию. В летний период текущего года запланировано выполнение следующих видов работ:

- устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия асфальтобетонной смесь – 500 кв.м

- установка новых дорожных знаков – 1 шт

- нанесение линий горизонтальной разметки – 14,2 км

- установка новых остановочных комплексов – 3 шт

План выполнения объемных работ по содержанию автомобильной дороги Петрозаводск – Лососинное может быть откорректирован, исходя из состояния автодороги, сообщили в Минтрансе.